МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже пакета акций в 65,49% Центрального конструкторского бюро "Айсберг", принадлежащего Крыловскому научному центру, компании "Современные технологии судостроения", указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что продажа осуществляется для развития судостроения, повышения эффективности освоения континентального шельфа на Дальнем Востоке и в Арктике, а также для обеспечения функционирования Северного морского пути.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о продаже федеральным государственным унитарным предприятием "Крыловский государственный научный центр" принадлежащих ему и находящихся в федеральной собственности 34 523 обыкновенных акций и 12 495 привилегированных акций публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", составляющих 65,49 процента его уставного капитала, акционерному обществу "Современные технологии судостроения" по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", — указано в документе.

Также добавляется, что правительству необходимо обеспечить продажу в шестимесячный срок. Указ вступает в силу со дня его подписания.