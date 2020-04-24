ВЛАДИВОСТОК, 24 апр /ПРАЙМ/. Начало реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек на Чукотке – самого северного города РФ – откладывается из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Губернатор Чукотки Роман Копин посетил Певек, где осмотрел территорию местного аэропорта и оценил меры для профилактики завоза коронавируса.

"Губернатор встретился с представителем компании-подрядчика по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек — директором филиала "Анадырский" ООО "Планум (Кипр) Лимитед" Йовичем Миленко. Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы, начало реконструкции с запланированной ранее даты 1 мая перенесено ориентировочно на 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в мире", — говорится в сообщении.

Также Копин осмотрел инфраструктуру Чаунской районной больницы и обсерватора для временного размещения людей.

"Для приёма тяжёлых больных с диагнозом COVID-19 оборудована участковая больница Угольных Копей. Имеется всё необходимое оборудование, персонал готов к работе. Однако необходимо быть готовыми к любому развитию событий, поэтому рассматриваем возможность организации дополнительных коек, оборудованных аппаратами ИВЛ и всем необходимым, в районах Чукотки. В Певеке можно оборудовать по крайней мере 5 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, рассматриваем возможность приобретения компьютерного томографа в Чаунскую районную больницу. Это позволит обследовать пациентов и из Певека, и из Билибино без необходимости летать в окружную больницу", — отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.

На Чукотке зафиксировано 6 случаев коронавируса, один пациент поправился.