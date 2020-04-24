ВЛАДИВОСТОК, 24 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", планирует 25 и 26 апреля отправить четыре вывозных рейса из Республики Корея и Королевства Таиланд на Дальний Восток, сообщает перевозчик.

"Все рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел. 25 апреля …. рейс 5437 по маршруту Сеул – Владивосток: вылет из Сеула (а/п Инчон) в 13.05, прилет во Владивосток в 16.05. Рейс 5491 по маршруту Бангкок – Петропавловск-Камчатский: вылет из Бангкока в 22.40, прилет в Петропавловск-Камчатский на следующий день, 26 апреля, в 14.00", — говорится в сообщении.

Рейс 5487 Бангкок – Хабаровск вылетит в 23.40, прибытие планируется на следующий день, 26 апреля, в 11.35.

Авиакомпания отмечает, что 26 апреля планируется рейс 5489 по маршруту Бангкок – Южно-Сахалинск. Вылет из Бангкока в 22.40, прилет в Южно-Сахалинск на следующий день, 27 апреля, в 11.30. Время выполнения рейсов — местное.