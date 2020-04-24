МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Авиарейсы Бангкок — Южно-Сахалинск и Бангкок — Иркутск — Самара для вывоза россиян из-за границы предварительно запланированы на 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что вывозной прямой рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока в Южно-Сахалинск запланирован на 27 апреля.

"Вылет рейса № SHU5489 Бангкок — Южно-Сахалинск запланирован на 26 апреля в 22:40 (по местному времени)",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что вылет рейса №SVR3642 Бангкок — Иркутск — Самара запланирован на 26 апреля в 19:30 (по местному времени).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.