НОВОСИБИРСК, 24 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с почти 200 россиянами на борту из индийского штата Гоа прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее в посольстве России в Индии РИА Новости сообщали, что на рейс зарегистрировались 199 человек, в том числе 197 взрослых и двое детей. Это третий рейс из Гоа, который вывозит россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, первые два вывезли пассажиров в Москву и Казань. В Новосибирске выйдет часть пассажиров, остальные улетят в Екатеринбург.

По данным аэропорта, самолет прибыл в Новосибирск в 01.01 25 апреля местного времени (21.01 24 апреля мск).

Как отмечало генконсульство РФ в Мумбаи, на борт могли попасть только жители Новосибирской области, Республики Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайского края, Красноярского края, Иркутской области, Омской области, Свердловской области.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.