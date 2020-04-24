МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Вывозной авиарейс Дубай-Уфа для жителей Поволжья состоится в воскресенье, 26 апреля, сообщило Минкомсвязи РФ.

"Вылет рейса № SVR3804 Дубай — Уфа на 26 апреля 2020 в 12.30 местного времени (13.30 мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостана, Татарстана, Республики Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермского края, Кировской области", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.