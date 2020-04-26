ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Бангкока в Петропавловск-Камчатский прибыл в аэропорт назначения, на борту чартера находились 124 человека, сообщила РИА Новости руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

Отмечается, что рейс выполняла авиакомпания "Аврора". Перелет был возможен лишь для россиян, живущих в Дальневосточном федеральном округе. Вместе с тем, по предварительным данным властей края, все пассажиры являются жителями региона.

"Все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Там же силами волонтеров организован прием необходимых прилетевшим туристам вещей от их родственников и знакомых", — сказала Стратонова.

Она также отметила, что на понедельник запланирован вывозной рейс из Вьетнама в Новосибирск. В настоящее время на него уже зарегистрировались 12 из 18 жителей Камчатки, оказавшихся в этой стране.