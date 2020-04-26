МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Бразильский производитель самолетов Embraer заявил, что после срыва сделки на 4,2 миллиарда долларов с американским концерном Boeing работает над корректировкой производства и капиталовложений, а также над сохранением денежных средств, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

Ранее корпорация Boeing заявила, что отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, так как Embraer "не выполнила все необходимые условия". В свою очередь бразильская компания обвинила Boeing в неправомерном прекращении сделки и попытке избежать своих обязательств по выплате покупной цены в 4,2 миллиарда долларов.

Согласно заявлению компании, она завершила 2019 год с положительной денежной позицией и не имела значительных долгов на ближайшие два года.

"Мы предпринимаем дополнительные меры для сохранения нашей ликвидности и поддержания стабильного уровня финансов в эти неспокойные времена", — добавила компания.

По заявлению Embraer, другие меры включают корректировку запасов, продление сроков платежей, сокращение расходов и поиск финансирования.

Об условиях партнерства Boeing и Embraer договорились в декабре 2018 года. Речь шла, во-первых, о создании СП, включающего в себя производство коммерческих самолетов и сервисные службы Embraer, в котором Boeing купила бы долю в 80% за 4,2 миллиарда долларов, а Embraer бы владела оставшимися 20%. Кроме того, компании договорились о создании другого СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. В этом СП Embraer, как предполагалось, владела бы 51% акций, а Boeing — 49%.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек. Embraer — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Компания выпускает также корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолеты.