ЕРЕВАН, 26 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Ереван-Петербург-Москва для граждан России, запланированный на 27 апреля, будет бесплатным при наличии у пассажиров билета российской авиакомпании, сообщили в воскресенье в российском посольстве в Армении, ссылаясь на информацию портала "Госуслуги".

Ранее в Минкомсвязи РФ сообщили, что вывозной рейс "Аэрофлота" Ереван-Петербург-Москва состоится в понедельник, 27 апреля. Представитель министерства уточнил, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Перелёт бесплатный, если у вас есть билет в РФ российской авиакомпании. Обратитесь в авиакомпанию, у которой вы покупали билет и попросите передать его "Аэрофлоту". В остальных случаях билет стоит 200 евро", — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства. Отмечается, что оплатить билет можно в аэропорту вылета, в местной валюте, картой или наличными, онлайн на сайте авиакомпании, в рублях.

Согласно предоставленной посольством информации, если у пассажира был бизнес-класс в "Аэрофлоте", то такой же класс будет сохранен во время вывозного рейса при наличии мест. Для уточнения деталей необходимо связаться с авиакомпаний, у которой ранее был приобретен билет.

В сообщении отмечается также, что вес багажа зависит от тарифа, по которому оформлен билет. "Для тарифов в эконом-классе это одно место на 23 килограмма и ручная кладь до 10 килограммов. Все правила провоза багажа есть на сайте "Аэрофлота", — говорится в предоставленной посольством информации. Там же указывается, что согласно правилам авиакомпании, провозить животных можно, но для этого необходимо изучить правила и заранее обратитесь в контактный центр "Аэрофлота" для уточнения деталей.

Ранее в диппредставительстве заявили, что для включения в списки на вывозной рейс необходимо в обязательном порядке пройти регистрацию на портале "Госуслуги". В диппредставительстве отметили, что прохождение регистрации происходит через личный кабинет — это единственный механизм, посредством которого можно попасть в списки пассажиров вывозного рейса.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.