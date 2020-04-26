АММАН, 26 апр /ПРАЙМ/. Власти Иордании объявили о частичном возобновлении движения общественного транспорта, работы промышленных и торговых предприятий, при этом меры по ограничению работы государственных учреждений сохраняются до конца священного для мусульман месяца Рамадан.

"Принято решение возобновить со среды работу различных видов общественного транспорта в объеме не более 50% во всех районах страны одновременно с запуском промышленного и торгового секторов", — сообщил в воскресенье журналистам министр информации королевства Амджад аль-Адаиля.

По словам министра, решено также "продлить приостановку работы министерств и других государственных учреждений… вплоть до конца месяца Рамадан, за исключением жизнеобеспечивающих секторов".

Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны, на данный момент в Иордании подтверждены 447 случаев заражения, за сутки зарегистрированы всего три новых случая. С момента начала эпидемии погибли семь человек, выздоровели 337.

В марте иорданские власти приняли жесткие меры против распространения нового коронавируса — на всей территории страны был введен комендантский час, закрыты школы, университеты, туристические объекты, мечети, запрещены собрания численностью более 10 человек.

Для нарушителей комендантского часа ввели наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Учитывая сравнительно низкие темпы распространения вируса, власти позднее объявили о частичном смягчении режима комендантского часа — с 10.00 до 18.00 по местному времени в стране открылись небольшие продуктовые магазины, пекарни и аптеки, а также магазины, продающие товары первой необходимости. Крупные продовольственные магазины получили возможность работать в режиме доставки.

При этом все мечети в стране остаются закрытыми для верующих на время Рамадана (по 23 мая).