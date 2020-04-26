МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Почти 200 россиян попасли в список пассажиров вывозного рейса из вьетнамского города Камрань в Новосибирск и Иркутск, сообщило Генконсульство РФ в Хошимине.

"Благодаря нашим с вами совместным усилиям удалось сформировать полный вывозной рейс на 27 апреля, который уже насчитывает 192 пассажира!" — говорится в сообщении генконсульства в Telegram.

В нем приводится подробная инструкция для тех, кто хочет вылететь на родину рейсом в понедельник.

Регистрация на рейс была возможна для жителей всех регионов России.

Предыдущим вывозным рейсом из города Камрань в Новосибирск 20 апреля вернулись 149 россиян.