ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний", вылетевший в воскресенье днем из Дубая (ОАЭ) в Уфу и Екатеринбург, приземлился в аэропорту уральской столицы, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По данным табло, рейс Дубай – Уфа – Екатеринбург приземлился в "Кольцово" в 23.38 (21.38 мск).

По информации Минкомсвязи РФ, на данный рейс могли попасть все россияне, а не только жители Поволжья и Урала. Как сообщал исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев, в Уфе должны были выйти 62 туриста. Кроме того, в Екатеринбург прилетят 21 житель Челябинской области, сообщала пресс-служба губернатора региона.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.