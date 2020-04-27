ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" в понедельник доставила на Сахалин из Таиланда туристов, которые не смогли вовремя вернуться на остров после закрытия границ из-за COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.

"Airbus А319 с 89 сахалинскими туристами и 9 членами экипажа вылетел из Бангкока еще в воскресенье, совершил промежуточную посадку в Шанхае и приземлился в аэропорту областного центра в 11.25 (3.25 мск), — рассказала собеседница агентства.

Как сообщила РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, всех пассажиров вывозного рейса отправляют в специализированный обсерватор.