ИРКУТСК, 27 апр /ПРАЙМ/. Рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока прибыл в Иркутск, а затем с частью пассажиров отбыл в Самару, сообщили РИА Новости в справочной международного аэропорта Иркутск.

"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" 3642 прибыл в Иркутск из Бангкока в 05.00 (00.00 мск), в 09.00 (04.00 мск) он вылетел в Самару", — сообщили в справочной.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Приангарья, в Иркутске высадились 22 человека. Из них 3 – из Бурятии, 2 человека – из Санкт-Петербурга, 1 – из Воронежа, остальные – жители региона. Все прибывшие размещены в обсерваторе.

На утро понедельника в Иркутской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован 101 случай заболевания COVID-19, из этого числа 4 человека скончались, 25 – выздоровели. Из общего количества заболевших 14 были выявлены во время нахождения в обсерваторе.