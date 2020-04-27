НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр /ПРАЙМ/. Прилетевший из индийского Гоа самолет с 30 нижегородскими туристами и 21 жителем других регионов России приземлился в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в 0.54 (мск) в понедельник в аэропорт Уфы прибыл вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Гоа, который забрал из Индии 162 россиянин – жителей Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Ивановской, Рязанской и Костромской областей, Пермского края и республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Марий Эл. В Уфе вышла часть пассажиров, остальные улетели в Нижний Новгород.

"В Нижний Новгород прибыло 30 нижегородцев и 21 житель других регионов страны. Нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин, а жители других регионов были направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований начнут перевозить к себе домой. Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился для наших жителей посадкой в родном аэропорту", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее правительство Нижегородской области был направлен ряд писем в адрес федеральных органов власти, в том числе, заместителю премьер-министра Российской Федерации Татьяне Голиковой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, с просьбой включать нижегородцев в списки пассажиров на вывозные рейсы. Кроме того, правительство Нижегородской области обратилось к послам России в тех странах, в которых сейчас находятся наши земляки с просьбой оказать содействие в отправлении нижегородцев ближайшими авиарейсами в Россию.

"Индонезия, Индия, Таиланд, ОАЭ – нижегородцы из этих стран либо вернулись, либо возвращаются домой. Мы очень благодарны посольствам и консульствам России в этих странах. Профессионализм дипломатических работников позволяет людям не терять надежду за тысячи километров от дома. Коллеги сотрудников МИДа из других ведомств, в частности Минкомсвязи РФ, обеспечивают вылеты людей из-за рубежа с учетом пожеланий всех регионов. Это крайне сложная и ответственная работа", — отметил Никитин.

Вечером в воскресенье в Нижний Новгород вернулись 34 жителя Нижегородской области, которых автобусом доставили из аэропорта Самары, где утром приземлился вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Денпасара (остров Бали, Индонезия). В Самаре вышла часть пассажиров, среди которых были и жители Нижегородской области, остальные улетели в Сочи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.