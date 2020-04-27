Авиакомпания "Ямал" вернет 300 млн руб жителям ЯНАО, сдавшим авиабилеты на фоне COVID-19
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ямал" вернет 300 миллионов рублей жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, сдавшим билеты на рейсы перевозчика из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто прислушался к нашим доводам о том, что сейчас не лучшее время выезжать за пределы региона. С момента начала всех этих проблем ямальцы сдали почти 40 тысяч билетов авиакомпании "Ямал"… Перевозчик возвращает 300 миллионов рублей пассажирам, все они должны быть возвращены людям", — сказал Артюхов в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, возврат средств будет производиться независимо от того, по какому тарифу приобретались билеты.
Согласно данным регионального правительства, пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках в ЯНАО в апреле упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ограничений из-за коронавируса.
Артюхов ранее отмечал, что авиакомпания вынуждена отменять рейсы из региона в связи с финансовыми сложностями — они заполняются максимум на 50% и являются убыточными. Власти совместно с перевозчиком сохранили на период режима повышенной готовности минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо, подчеркивал губернатор ЯНАО.
https://1prime.ru/transport/20200427/831345625.html