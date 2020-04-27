МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Рейс Нью-Йорк — Москва для вывоза россиян предварительно запланирован на 28 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк — Москва запланирован на 28 апреля 2020 в 19.20 (местное время)", — говорится в сообщении.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской области.