ЛОНДОН, 27 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Авиастроительный концерн Airbus может сократить около 3,2 тысячи сотрудников на заводе в Великобритании из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Руководство компании сделало соответствующее заявление в понедельник в письме сотрудникам.

Из-за кризиса авиастроительный холдинг планирует сократить часть сотрудников по всему миру, включая работников завода в Уэльсе в Великобритании.

"Airbus подтверждает, что он договорился со своими социальными партнерами о подаче заявки на программу правительства по сохранению рабочих мест для примерно 3,2 тысячи сотрудников по производству и поддержке производства на своем заводе в Бротоне", — говорится в заявлении.

По мнению британского профсоюза Unite, заявление Airbus должно стать звонком для правительства Великобритании и Евросоюза о том, что авиационная и аэрокосмическая отрасли остро нуждаются в государственной поддержке.

"Государственная поддержка защитит не только работников, непосредственно занятых в аэрокосмической отрасли, но и более 100 тысяч работников в Великобритании, занятых в цепочке поставок отрасли", — говорится в заявлении профсоюза.

Unite призывает власти предпринять срочные шаги по спасению отрасли, в противном случае кризис "не только поставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест, но и сделает восстановление экономики более сложным и приведет к утрате Британией лидирующих позиций в аэрокосмической отрасли".