МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что компания Embraer должна рассматривать Китай в качестве партнера подразделения коммерческой авиации после срыва соглашения с Beoing о стратегическом партнерстве, в рамках которого предполагалось создание двух совместных предприятий.

""Нет худа без добра. В связи с тем, что Embraer остается в Бразилии, правительство сохраняет золотую акцию… у Embraer есть технологии, ноу-хау в региональной авиации. А Китай является страной, которая в настоящее время расширяет этот тип авиации", — сказал Моуран, чьи слова приводит газета Tempo.

Что касается отношений с Китаем, Моуран также отметил, что "нет никаких сомнений", что Бразилия должна "воспользоваться моментом и вступить в союз с Китаем".

"Это снова показывает, что союз с Китаем должен продолжаться, это неизбежно, у нас есть продукт, а у них — спрос", — добавил вице-президент.

Компания Boeing в субботу заявила, что отказывается от идеи совместных с Embraer предприятий, аргументируя это тем, что это привело бы к фактическому слиянию двух компаний. Предполагалось, в частности, что Boeing должен была купить 80% в подразделении коммерческих самолетов Embraer за 4,2 миллиарда долларов.

Американская компания добавила, что реализовала право на отказ после того, как Embraer не выполнила некие "необходимые условия" для этого.

Но Embraer тогда же заявила, что расценивает решение Boeing как неправомерное. Также она считает, что американская компания систематически задерживала и неоднократно нарушала условия партнерского договора из-за нежелания завершить покупку в связи со сложным финансовым положением, трудностями с моделью 737 MAX и рядом других проблем.