ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр /ПРАЙМ/. Специальный рейс авиакомпании "ЮТэйр" с 192 россиянами, застрявшими в Индонезии и Таиланде в условиях пандемии коронавируса, прибыл в Сургут в ХМАО, сообщили РИА Новости в справочной местного аэропорта.

"Самолет сел в 8.38 (6.38 мск)", — сказал собеседник агентства.

Региональный оперативный штаб по профилактике инфекции в понедельник информировал, что на 28 апреля запланировано прибытие в ХМАО специального рейса "ЮТэйр" по маршруту Денпасар (Индонезия) — Бангкок (Таиланд) — Сургут. Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как ранее сообщалось, этим рейсом в Россию должны прибыть 192 человека, среди которых более 100 жителей ХМАО, а также жители ряда других регионов, в том числе соседних Ямала и Тюменской области.

Все они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции, с просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось Министерство иностранных дел РФ. Перелет для всех пассажиров бесплатный.

Отмечалось, что все, кто прибудет в Сургут этим рейсом, согласны пройти санитарно-карантинные мероприятия, в том числе две недели соблюдать режим обязательной самоизоляции. Так, для жителей Югры, Тюменской области и Ямала организуют транспортировку к местам проживания, граждан из других регионов разместят в сургутском обсерваторе.