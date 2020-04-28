British Airways может сократить до 12 тыс сотрудников из-за кризиса на фоне COVID-19 - IAG
ЛОНДОН, 28 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейшая британская авиакомпания British Airways может сократить до 12 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил во вторник акционер авиаперевозчика группа IAG.
Компания уведомила британские профсоюзы о предполагаемой программе реструктуризации и сокращения штата сотрудников.
"Предложения остаются предметом обсуждения, но, вероятно, они затронут большинство сотрудников British Airways и могут привести к сокращению до 12 тысяч из них", — говорится в заявлении IAG.
В апреле British Airways отстранила от работы 22 626 сотрудников из-за пандемии коронавируса. Все они получают компенсацию заработной платы от правительства в рамках программы по поддержке сотрудников, временно оставшихся без работы.
https://1prime.ru/transport/20200428/831355428.html