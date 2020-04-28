МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 5 тысяч рублей при использовании транспорта без специального пропуска во время действия режима повышенной готовности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38.

"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорился в документе.

Кроме того, за аналогичное повторное нарушение штраф составит 5 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Также авторы инициативы предлагают, чтобы рассмотрением подобных административных правонарушений занимались органы внутренних дел.