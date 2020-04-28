ЛОНДОН, 28 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Чистая прибыль международного авиационного холдинга International Airlines Group (IAG) в первом квартале сократилась на 13%, до 4,6 миллиарда евро из-за отмены рейсов авиакомпаний, входящих в группу, на фоне коронавируса, следует из предварительной отчетности холдинга.

Объемы авиаперевозок рухнули по всему миру из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Как отметила IAG, в январе и феврале прибыль компании соответствовала результатам за аналогичный период прошлого года, несмотря на приостановку полетов в Китай из-за COVID-19. Однако в марте из-за отмены большинства рейсов финансовые показатели холдинга резко ухудшились.

"Всё снижение операционных итогов за квартал по сравнению с прошлым годом произошло в марте. Большая часть сокращения приходится на счет British Airways, за которой последовали Iberia и Aer Lingus, в то время как у Vueling был более умеренный рост операционных потерь", — отмечается в сообщении IAG.

Пассажиропоток авиакомпаний холдинга в первом квартале сократился на 10,5%, коэффициент загрузки пассажирских мест снизился на 4,3 процентного пункта, до 76,4%. Окончательную версию отчетности за первый квартал IAG намерена опубликовать 7 мая.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways, является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Испанской фондовых биржах. Флот компаний, входящих в холдинг, составляет свыше 570 самолетов.