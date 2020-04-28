С-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр /ПРАЙМ/. Первый вывозной рейс из Израиля, вылетевший из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона с россиянами на борту, прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

По данным пресс-службы петербургской администрации, на борту самолета находится 256 россиян, возвращающихся на Родину.

"Самолет следует в Москву, но сделает остановку в Петербурге. В Пулково выйдут 84 петербуржца и жителя Ленинградской области. У путешественников возьмут анализы, проверят наличие симптомов и направят на самоизоляцию по месту жительства", — сказано в сообщении.

По завершении всех процедур в аэропорту их доставят домой или к месту самоизоляции на 5 автобусах в сопровождении ГИБДД и сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Если у кого-то нет возможности соблюдать карантин по месту жительства, то ему бесплатно предоставят место в специальном пансионате в Курортном районе.

С начала апреля через Пулково в Россию вернулись почти 750 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

В России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7346 человек, 794 умерло.