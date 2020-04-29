ВАШИНГТОН, 29 апр /ПРАЙМ/. Третьим специальным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 россиян, сообщило в среду посольство РФ в США.

"Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину. Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!" – говорится в Twitter дипмиссии.

По данным генконсульства РФ, на борту находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что при составлении списков акцент был на его гуманитарном характере, то есть приоритетном внесении в него пожилых людей, находящихся на реабилитации после операции, и школьников, которые были в Америке по учебным программам, свернувшимся из-за коронавируса.

Ранее он сообщал, что всего посольство располагает информацией о 1,5 тысячах граждан РФ, желающих покинуть США.