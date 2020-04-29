МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль по РСБУ железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в первом квартале 2020 года выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 17,466 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка оператора снизилась на 8% — до 24 миллиардов рублей. Валовый убыток составил 1,4 миллиарда рублей против прибыли в 6,6 миллиарда рублей годом ранее. Убыток от продаж составил 2,9 миллиарда рублей против прибыли в 5,3 миллиарда рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства ПГК на конец первого квартала снизились до 1,4 миллиарда рублей с 1,7 миллиарда рублей на конец прошлого года, краткосрочные обязательства выросли до 12,9 миллиарда с 12,5 миллиарда рублей соответственно.

АО "Первая грузовая компания" — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — 109 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.