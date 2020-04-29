МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Toyota откладывает возобновление производства в Северной Америке до 11 мая, сообщила компания в релизе.

"Основываясь на тщательном анализе наших сетей логистики и поставок, Toyota отложит возобновление… производства в Северной Америке с… 4 мая до… 11 мая", — говорится в сообщении.

О намерении восстановить производство в регионе 4 мая компания сообщила ранее в апреле.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.