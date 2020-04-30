МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на ближайшие выходные. Среди городов, откуда ожидаются вылеты в Россию, — Баку (Азербайджан), Шанхай (Китай), Дели (Индия) и Пхукет (Таиланд).

"Вылет рейса № SVR9852 Баку — Красноярск запланирован на 2 мая 2020 года в 14:00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской области, Свердловской области, Томской области, Омской области, Кемеровской области, Республике Алтай, Республике Хакасия", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.

Для граждан РФ, России, которые проживают в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Читинской области запланирован рейс Шанхай — Владивосток — Благовещенск.

"Вылет рейса № SHU5477 Шанхай — Владивосток — Благовещенск запланирован на 2 мая 2020 года в 13:45 (местное время)", — уточнили в ведомстве.

Граждане РФ, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, смогут вылететь из Дели 2 мая.

"AFL233 Дели — Санкт-Петербург – Москва 02.05.2020 в 05:00 (по местному времени)", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Кроме того, на 3 мая запланирован рейс Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону /Сочи.

"SVR3645 Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону /Сочи 03.05.2020 в 00:10 (по местному времени). До рейса будут допущены только жители Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Волгоградской области, Воронежской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея", — сообщила Минкомсвязь.