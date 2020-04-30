МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Четкого понимания, когда может возобновиться международное авиасообщение, нет ни у кого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы прогнозировать с вами может все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого", — сказал Песков в эфире RTVI.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.