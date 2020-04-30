С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки прибыл в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" SDM6266 Мале-Коломбо-Санкт-Петербург-Москва прибыл в "Пулково" в 3.55 мск. Ранее сообщалось, что на его борту возвращаются 386 человек, в том числе 19 белорусов.

По информации пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в аэропорту "Пулково" выйдут более 100 пассажиров этого рейса, остальные отправятся в Москву. Первичный осмотр пассажиров медики проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших возьмут анализы, а также выдадут предписание о 14-дневной самоизоляции. Их багаж будет продезинфицирован. Только после этого прилетевших развезут на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.

С начала апреля через "Пулково" в Россию уже вернулись более 800 человек. Во время майских праздников в Петербурге ожидают еще шесть вывозных рейсов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.