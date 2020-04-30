МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь организовала возвратные рейсы для граждан РФ из Армении и Индонезии, вернуться домой россияне смогут в это воскресенье.

"Расписание вывозных рейсов на 1 — 7 мая 2020 года… SVR8672 Ереван (Армения) — Сочи 03.05.2020 в 14:30 (по местному времени). SDM6296 Денпасар (Индонезия) — Санкт-Петербург — Москва 03.05.2020 в 21:10 (по местному времени)", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.