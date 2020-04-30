ТОКИО, 30 апр /ПРАЙМ/. Следующий рейс для вывоза россиян из Японии ожидается ориентировочно 7 мая, в связи с чем посольство РФ в Японии просит желающих улететь зарегистрироваться на рейс на портале Госуслуг, говорится в сообщении диппредставительства на его странице в Facebook.

Рейс будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот".

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL261 Токио – Владивосток — Санкт-Петербург – Москва запланирован на 7 мая 2020 в 12:15 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском крае, Хабаровском крае", — отмечается в сообщении.

Предыдущий вывозной рейс из Токио во Владивосток был осуществлен авиакомпанией "Аврора" 19 апреля.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.