ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" совершит 4 мая рейс из Лос-Анджелеса в Москву для вывоза российских граждан из США, сообщает посольство РФ в Twitter.

Уточняется, что рейс AFL107 вылетит 4 мая в 16.05 по местному времени (2.05 мск 5 мая).

В дипмиссии отмечают, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской области.

В посольстве обращают внимание, что если у гражданина был билет на рейс российской авиакомпании и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. "Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", — сообщают в посольстве.