МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Globaltruck по РСБУ в прошлом квартале снизилась на 27,9% в годовом выражении и составила 80,7 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась в 1,6 раза и составила 131,9 миллиона рублей, валовая прибыль — в 4,3 раза, до 47,1 миллиона. Себестоимость продаж выросла на 18,1% и составила 84,8 миллиона рублей.

Прибыль до налогообложения снизилась на 11% и составила 89,7 миллиона рублей. Прибыль от продаж в первом квартале составила 12,7 миллиона рублей против убытка в 48,5 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Активы компании с начала года выросли на 1,1% и составили 6,4 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства — снизились на 19%, до 62,1 миллиона.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет сообщение между Центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и странами Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").