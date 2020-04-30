ВАРШАВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Польская национальная авиакомпания LOT не будет выполнять рейсы до 31 мая текущего года включительно в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении оператора.

"В связи с нынешней нестабильной ситуацией на международных рынках авиаперевозок и осложнениями, связанными с перемещением людей во время пандемии коронавируса, правление LOT приняло решение о продлении приостановки выполнения авиаперевозок", — говорится в сообщении.

"Все внутренние и международные рейсы LOT, запланированные до 31 мая включительно, будут отменены", — указывает перевозчик.

С начала эпидемии в Польше зафиксировано свыше 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 600 человек скончалось.