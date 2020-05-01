МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. В Международном аэропорту Владивосток проводят пробное экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, в Международном аэропорту Владивосток проводятся мероприятия по организации пробного экспресс-тестирования пассажиров на коронавирус", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей зоне аэровокзального комплекса организовали станцию для работы медиков из Южно-Сахалинска.

Аэропорт вместе с авиакомпаниями S7 и "Аврора" поддержал инициативу правительства Сахалинской области организовать пробный экспресс-тест для пассажиров рейсов, вылетающих в Южно-Сахалинск. Впервые такую возможность получили пассажиры, вылетающие 1 мая этими авиакомпаниями. Подчеркивается, что пройти тестирование они смогут после регистрации.

Кроме того, добавляется, что в аэровокзальном комплексе каждые два часа проводится уборка с дезинфицирующими средствами, а также обрабатываются багажные тележки, корзины для одежды на пунктах досмотра и паркинг-карты. Контроль усилили за санитарным состоянием точек общественного питания в аэропорте.

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров". Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 миллиона пассажиров, соответствует уровню "С" IATA.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.