МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" (Vietnam Airlines) заявила о готовности выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором смогут вылететь россияне, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.

"Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" уведомила посольство о планирующемся ориентировочно на 12 мая рейсе по маршруту Ханой-Москва-Ханой. Перевозчик выразил готовность доставить в Москву граждан России, застрявших во Вьетнаме", — сообщило генконсульство в Telegram.

Ориентировочная стоимость перелета может составить 1000 долларов США.

Генконсульство просит всех, кто намерен вылететь этим рейсом, до 5 мая сообщить ФИО, номер паспорта, адрес проживания в России и номер заявки на портале Госуслуги сотрудникам консульского отдела посольства России в Ханое по электронной почте.

Вопрос въезда в РФ необходимо согласовать с российским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавируса, предупреждает генконсульство.