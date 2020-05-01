МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Общероссийское объединение пассажиров считает выдачу авиакомпаниями масок и перчаток перед полетом более эффективной мерой для защиты пассажиров с нормализацией ситуации с COVID и видит от неё меньше влияния на цены билетов по сравнению с "шахматной рассадкой", сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Россиянам из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

"Мы считаем, что рассадка пассажиров в шахматном порядке в самолетах не позволит полностью решить проблему возможного заражения. Эта мера снижения угрозы, но не гарантия. При этом данные действия приведут к повышению стоимости перелета для пассажиров, так как авиакомпания будет вынуждена продавать меньшее количество мест и будет распределять расходы на всех пассажиров", — сообщил Зотов.

"Гораздо более правильно организовать измерение температуры пассажиров на стойке регистрации и на выходе на посадку обеспечить пассажиров масками и перчатками, чтобы во время полета для пассажира были снижены риски заражения", — продолжил он.

По его словам, данные меры должны быть обязательны для пассажиров всех классов обслуживания на все время полета.

"В случаях длительных перелетов организовать замену средств защиты каждые 2 часа. Это приведет к повышению цены билета от 50 до 200 рублей, что гораздо ниже возможных затрат от "шахматной рассадки", при этом будет являться более эффективным решением", — пояснил Зотов.