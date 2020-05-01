МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Рейс Пхукет – Петербург — Москва вылетит из Таиланда 2 мая в 16.40 по местному времени, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Изменено время вылета рейса № AFL275 Пхукет — Санкт-Петербург — Москва. Вылет состоится 2 мая в 16.40 по местному времени (12.40 мск)", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Пхукет-РФ".

Рейс был перенесён в связи с более поздним вылетом самолета из России.

В списках пассажиров на этот рейс, опубликованных Минкомсвязью, 292 пассажира.