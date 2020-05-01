ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Комитет палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре начал расследование действий компании Carnival Corporation при обнаружении норовируса и коронавируса на борту принадлежащих ей круизных лайнеров, следует из опубликованного в пятницу письма главы комитета Питера Дефазио руководству компании.

В частности, в январе прошлого года на борту лайнера Oasis of the Seas норовирусом заболели 592 человека – как пассажиры, так и члены команды.

"По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, половина круизных маршрутов, где в 2019 году были вспышки норовируса, это были круизные лайнеры, принадлежащие Carnival Corporation", — говорится в письме.

Кроме того, уже в 2020 году на лайнерах Diamond Princess и Grand Princess, принадлежащих филиалу Carnival Corporation под названием Princess Cruises, были вспышки коронавируса. Ссылаясь на агентство Блумберг, председатель комитета пишет, что всего коронавирус был обнаружен на как минимум девяти судах компании, общее число смертельных случаев оценивается минимум в 39.

"По состоянию на 23 апреля ни одна из домашних веб-страниц любой из девяти аффилированных с Carnival круизных компаний не упоминает ни слова о COVID-19, коронавирусе или мерах предосторожности, которые эти компании намерены принять, когда Центр снимет запрет на плавание для круизных судов", — отмечается в письме.

Автор письма высказал сомнение в ответственном подходе к вопросу со стороны компании и попросил ее руководство до 15 мая предоставить всю информацию и документацию, связанную с вирусами на борту лайнеров, принятыми и принимаемыми мерами.

Carnival Corporation – это американ-британская компания, которая является крупнейшей в мире на рынке круизных перевозок. Ей принадлежат более 100 судов, которые обслуживают около 13 миллионов пассажиров в год. В 2019 году общий доход компании составил 20,8 миллиардов долларов.