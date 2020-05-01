МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Посольство РФ помогло 43 россиянам вернуться домой 1 мая рейсами казахстанской авиакомпании.

"Первого мая сотрудники посольства России в Казахстане оказали содействие в возвращении 43 росграждан из Казахстана в Россию рейсами казахстанской авиакомпании SCAT по маршрутам Шымкент – Нур-Султан – Москва, Алматы – Москва", — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В связи с этим посольство выразило благодарность государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан, МИД Республики Казахстан, Посольству Казахстана в России, авиакомпании SCAT за предоставленную россиянам возможность вернуться домой.