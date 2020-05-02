МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Более 100 россиян вылетели на вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, говорится в сообщении посольства РФ в Германии.

"Первого мая 2020 года 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву ("Шереметьево") на вывозном рейсе "Аэрофлота". Выражаем благодарность российским и германским ведомствам, слаженное и эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена, отметили в дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.