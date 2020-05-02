МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) поддержал решение московских властей о продаже в метро масок, отметив, что в общественном транспорте их можно было бы раздавать бесплатно.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро.

"Поддерживаем решение властей Москвы о продаже в метро средств индивидуальной защиты. Мы как раз выступали с данной инициативой на прошлой неделе и отправили соответствующие запросы в адрес главы города Сергея Собянина. Более того считаем, что необходимо продавать маски не только в метро, но и рядом с остановками общественного транспорта на улицах, а также у торговых центров и на вокзалах", — сказал Свищев РИА Новости.

Он добавил, что граждане заявляют об отсутствии защитных масок в некоторых аптеках. "Реализация масок в метро повысит их доступность. Сама продажа маски на пути пассажира будет наталкивать на мысль о самозащите, чтобы предотвратить как заражение себя, так и другого в случае, если человек инфицирован и сам про это не знает", — пояснил депутат.

Свищев считает, что примеру Москвы стоит последовать другим крупным городам России.

"Также предлагаем правительству Москвы организовать бесплатную раздачу масок в общественном транспорте. Лучше, на мой взгляд, при относительно невысоких затратах на одноразовые маски выделить средства на них и таким образом сократить число заболевших, чем, не сделав это, потом тратиться на куда более дорогостоящее лечение и строительство больниц", — заявил Свищев.