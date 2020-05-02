ТБИЛИСИ, 2 мая /ПРАЙМ/. Правительство Грузии не планирует восстанавливать международные полеты из-за рисков распространения коронавируса, но рассматривает вопрос допуска внутренних рейсов, заявила руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили.

Власти Грузии ввели в стране режим чрезвычайного положения до 22 мая из-за распространения коронавируса. Агентство гражданской авиации ранее сообщало, что Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами также до 22 мая. Снимет ли Агентство эти ограничения после завершения режима ЧП, пока неизвестно. Ранее министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия станет одной из первых стран, которые откроют границы для туристов.

"Восстановление международных полётов на данном этапе не планируется исходя из существующих рисков. Однако ведётся обсуждение о восстановлении внутренних полётов", — заявила Мезвришвили, ее слова приводит пресс-служба.

По её словам, вопрос открытия четырёх крупных городов страны, которые были закрыты в рамках ЧП, будет рассмотрен в кабмине на следующий неделе.

"Конечно же, мы хорошо понимаем важность полётов в целом, в том числе для туризма. По поручению премьер-министра, министерство экономики работает над планом восстановления работы туризма и детали в связи с этим будут обнародованы", — добавила она.