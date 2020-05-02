МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила условия продажи субсидируемых билетов по маршруту Калининград — Москва, теперь все граждане РФ могут приобрести билеты по субсидируемому тарифу без ограничений, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

"Аэрофлот вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград – Москва. Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что билет в одну сторону будет стоить 3800 рублей, таксы и сборы не применяются. Согласно данным, тарифы действуют на прямые рейсы в экономическом классе с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Аэрофлот рекомендует пассажирам по возможности воздержаться от посещения офисов продаж до окончания режима самоизоляции.

"Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении", — добавляется в сообщении.

Так, цена билета в Калининград и Симферополь составляет 5860 рублей в одну сторону и 9760 рублей туда-обратно. Стоимость билета из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 26 100 рублей или 15 660 рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании "Россия" в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 950 рублей или 13 770 рублей в одну сторону.