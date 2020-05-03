МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Объем опережающих госзакупок автомобилей в России с мая по июль 2020 года включительно составит 33,5 тысячи машин, это позволит загрузить автозаводы, в том числе на 100% в части производства общественного транспорта, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".

"Мы предварительно в правительстве готовили и прорабатывали эту программу, связанную с поддержкой автопрома. Это касается и других государственных закупок, в общей сложности за май-июнь-июль должно быть реализовано порядка 33,5 тысячи автомобилей разных ведомств, организаций и, в том числе, компаний государственных и с государственным участием", — отметил министр, заверив, что в этом году, особенно по общественному транспорту, по автобусам разного класса, заводы будут загружены на 100%.

В конце апреля российские национальные автопроизводители на совещании у президента по состоянию дел в автопроме попросили сдвинуть программу госзакупок автотехники, планировавшуюся в 2021 и 2022 годах, на 2020 год, чтобы загрузить производственные мощности предприятий. Кроме того, было решено добавить средств на закупки автомобилей "скорой помощи" для регионов в этом году, а также расширить зарекомендовавшие себя адресные меры по поддержке спроса.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать комплекс мер по закупкам автотехники со стороны государства и госкомпаний, в том числе провести инвентаризацию всех национальных проектов, предусматривающих такую закупку, и осуществить их раньше намеченных сроков.