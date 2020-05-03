САМАРА, 3 мая /ПРАЙМ/. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено среди сотрудников "АвтоВАЗа", сообщил в воскресенье официальный профсоюз завода.

"На заводе увеличилось количество зараженных — до двух человек. Это сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

По данным профсоюза, в настоящее время компания совместно с медиками и Роспотребнадзором проводит анализ близкого круга контактов заболевших сотрудников для обязательной изоляции.

"В этой связи завтра количество вазовцев, находящихся на карантине, снова увеличится", — сообщили в профсоюзе, уточнив, что в настоящее время в изоляции находится 11 сотрудников "АвтоВАЗа", в том числе один – в Москве.

В марте сообщалось, что коронавирус был подтвержден у двоих работников "АвтоВАЗа": сотрудника производства шасси и сотрудника одного из дочерних обществ. В настоящее время оба работника выздоровели.

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".