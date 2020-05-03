МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве в понедельник, следует из сообщения на сайте Росавиации.

Ведомство отмечает, что в московской воздушной зоне начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в РФ ведет работу по минимизации ограничений в воздушном пространстве страны.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни – 5 и 6 мая). Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая", — говорится в сообщении.

"Вводимые ограничения на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов московской зоны. Во время проведения тренировок и непосредственно парада в указанные дни для обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения на работу аэропортов", — отмечает Росавиация.

Ограничения в Шереметьево будут введены с 9.40 до 10.05, Домодедово — с 9.50 до 10.40, Внуково – с 9.50 до 10.15, Раменское – с 9.50 до 10.40, Остафьево – с 9.50 до 10.40, Калуга (Грабцево) – с 8.40 до 9.40.

"Все ограничения минимизированы по времени и не окажут заметного влияния на работу аэропортов. Пользователи воздушного пространства заранее оповещены. Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах Российской Федерации. Во всех случаях оперативными органами ЕС ОрВД будет в полном объеме обеспечена безопасность использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.