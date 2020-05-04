Уточняется цитата (второй абзац), добавлен бэкграунд.

ПЕКИН, 4 мая /ПРАЙМ/. Все пассажиры рейсов Москва-Пекин обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале посольства Китая в России в социальной сети WeChat.

"Согласно требованию управления гражданской авиации КНР, начиная с 8 мая все пассажиры рейсов Москва-Пекин, выполняемых авиакомпанией Air China, обязаны предъявить свидетельство с отрицательным результатом теста на нуклеиновую вирусную кислоту COVID-19", — говорится в опубликованном сообщении.

Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля.

Уточняется, что тест должен быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс.

"Посольство еще раз предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China, в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений и предъявить письменное свидетельство для регистрации на рейс", — подчеркивается в сообщении.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан.

В Китае, где в целом распространение эпидемии в стране остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.