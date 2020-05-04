С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Денпасара (Бали) прибыл в аэропорт "Пулково" Санкт-Петербурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Вывозной рейс FV6296 "Денпасар — Санкт-Петербург — Москва" прибыл в "Пулково" в 6.05 мск. Ранее сообщалось, что на его борту возвращаются 382 пассажира.

Часть пассажиров этого рейса выйдут в "Пулково", остальные отправятся в Москву.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщала, что первичный осмотр пассажиров вывозных рейсов медики проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших берут анализы, а также выдают предписание о 14-дневной самоизоляции. После этого прилетевших доставляют на автобусах к месту проживания либо в специально предназначенный для изоляции пансионат.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров.